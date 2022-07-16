Barcelona, Lewandowski’yi resmen açıkladı!

Barcelona, Robert Lewandowski için Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Katalan devi, Polonyalı golcünün sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağını duyurdu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, Barcelona bu transfer için Bayern Münih’e 45+5 milyon euro ödeyecek. 33 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Lewandowski, 2014 yılında Bayern Münih’e katıldı. Bavyera ekibiyle 374 karşılaşmaya çıkan Lewandowski, 344 gol attı.