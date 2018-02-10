Bar Psikoloğu Girne’yle buluşacak

Bar Psikoloğu, “Küçük Psikoloji Oyunları” isimli tek kişilik psiko-gösterisiyle yeniden ülkemizde olacak. Girne’deki Cassablanca Bar’da bu gece gerçekleşecek olan etkinlik Oz Coctails’in Bar Psikoloğuyla konuklara seslenecek.

İnsanlar psikologa gitmiyorsa-gidemiyorsa psikolog insanlara gitsin” düşüncesinden hareketle oluşturulan bu “drink and talk show” konsepti, insanların ihtiyacı olan “basit ve küçük psikoloji” bilgileriyle birlikte, bir psikologun gözlem ve tespitlerini içeriyor. Mizah ile toplumumuzun absürt taraflarının irdelendiği bu konsept etkinlik, dünyada bir ilk olma özelliğine sahip.

İlk kısımda önemli gördüğü noktaları tiyatral bir dille anlatan psikolog, ikinci kısımda katılımcıların sorularına cevap vermeye çalışıyor.