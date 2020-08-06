Balıkesir’de korkunç kavga

Balıkesir’de dün K.P ile S.P arasında çıkan kavga sonucu S.P’nin 9 adet göğüs kemiği kırıldı.

Polis basın Subaylığı’nın açıklaması şöyle

04.08.2020 tarihinde, Balıkesir’de K.P.(E-41), aralarından çıkan tartışma sonucu eşi S.P.(K-54)’yi ciddi şekilde darp ederek dokuz adet göğüs kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

1 kişi tutuklandı

01.08.2020 tarihinde, Lefkoşa’da Cenk BÖLÜM (E-27)’ün, M.K.V.(E-18) ve kimliği meçhul şahıs tarafından darp edilerek Çetinkaya Burcu üzerinden düşerek ağır yaralanması meselesiyle ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada aranan kimliği meçhul erkek şahsın S.E.(E-20) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.