“Bal üretiminde ciddi sıkıntı sinyalleri” 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Rektörlük Koordinatörü ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erkay Özgör, Kıbrıs için doğallığı ve kalitesi bakımından en önemli hayvansal ürünlerden biri olan balın tedariğinde önümüzdeki günlerde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine dikkat çekti.

Bu yıl bal rekoltesinin hem mevsimsel kuraklık hem de Covid-19 pandemi süreci nedeniyle arı kolonilerine gerekli bakımın gösterilemediğini aktaran Özgör, bu sebeple bal rekoltesinde büyük oranda düşüş yaşandığını söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Özgör, arı kolonilerinin birçoğunun sözkonusu durum nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına da işaret ederek, “Bu olumsuz gelişmeler adamız için zaten yetersiz olan bal miktarının daha da azalmasına neden oldu” ifadesini kullandı.

Bal Üretiminde Yaşanan Sıkıntı Nedeniyle Bal Fiyatlarında Artış

Gelecek yıl bal hasat dönemine kadar bal talebinin karşılanamama durumu bulunduğunun da altını çizen Özgör, düşen bal üretimi ve ekonomi açısından yaşanan sıkıntılar nedeniyle de bal fiyatlarında artış meydana geldiğini hatırlattı.

Özgör, tüm bu sıkıntılara ek olarak zayıf kovanlarda görülebilecek mikrobiyal ve paraziter hastalıkları nedeniyle Kıbrıs’ta 30 bin civarındaki koloninin azaldığını ve bu durumun mevcut arıcılık sektörünü olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

Önümüzdeki kış mevsiminde grip vakaları ve coronavirüs kaynaklı semptomları önlemek adına bağışıklığı güçlendirici etkisi olan balın tüketimi artacağını dile getiren Özgör, ülkede güvenilir ve doğru arıcılık tekniklerini uygulayan arıcılardan veya temel bal analizleri yapılmış doğal ve kalitesi yüksek Kıbrıs’a özgü balları satan kişilerden bal alınması tavsiyesinde bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Özgör, ülkede üretilen balların kalitesinin yüksek olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti: “İthali yasak olan ancak belirli dönemlerde özel izinle adamıza getirilen balın ülkemizde üretilen balların yerini tutmadığını bildiğimiz için arıcılık sektörünü desteklemek adına hem bilimsel çalışmalarımızla hem de herhangi bir ücret talep etmeden Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak danışmanlık yaparak arıcılara her türlü desteği sağlıyoruz. Bu desteği alan arıcılarımız içinde bulunduğumuz sezonda yüksek bal verimi elde etmiştir.”