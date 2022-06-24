Baktır: Orman yangınları kader değildir

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, Ağıllar-Mersinlik alanındaki yangının çok vahim sonuçlar doğurduğunu belirterek, orman yangınlarının önlenmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Doğal afetlerin, insanların karşılaştığı önemli felaketler olduğunu dile getiren Baktır, doğal afetler içerisinde yer alan orman yangınlarının ne yazık ki özellikle Akdeniz ikliminin etkin olduğu ülkelerde sıkça karşılaşılan dramatik olaylar olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Baktır, orman yangınlarının bir kısmının şimşek gibi doğa olayı kökenli olduklarını anımsatarak, büyük bir kısmının ise ne yazık ki insan kaynaklı olduğunun altını çizdi.

Yol kenarlarındaki otların yakılması, arazi kazanma, anız yakma, bilinçsiz piknik yapma, sigara izmariti atma, sabotaj ve cam parçalarının orman yangınlarına sebebiyet veren insan kaynaklı nedenler olduğuna dikkat çeken Baktır, “Orman yangınları hiçbir şekilde kader değildir” dedi.

Dekan Baktır, Akdeniz florasında yer alan ve ormanlarımızın baskın ağacı olan kızılçamların gerek altlarına döktükleri kuru yaprakları gerekse de çok reçineli olmaları nedeniyle yangınlara son derece elverişli olduklarını belirterek, ayrıca yanmaya başlayan kızılçam kozalaklarının da yangının hızlı bir şekilde yayılmasına neden olduklarını kaydetti.

Orman yangınlarını önlemenin iki temel kuralı bulunduğunu aktaran Baktır, “Birincisi eğitim ve ikincisi ise yol kenarı gibi kritik bölgelere yangına dayanıklı ağaç ve çalıların dikilmesi ile gerekli diğer önlemlerin alınmasıdır. Yaz aylarında piknik alanlarının kapatılması ve sorunlu noktalara kameraların yerleştirilmesi caydırıcı önlemler arasındadır” bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Baktır, KKTC’de son bir- iki ay içerisinde çıkan Tepebaşı, Yedidalga ve halen devam etmekte olan Ağıllar-Mersinlik yangınlarının insan hatasından kaynaklanmalarının düşündürücü olduğunu kaydederek, “Yangında can kaybı yoktur söylemleri insanın içini burkmaktadır. Toprağın aynı zamanda canlı olduğunu, milyonlarca canlıyı bünyesinde barındırdığı asla unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

Yangın alanlarında yapılması gereken birçok uygulama olduğuna işaret eden Baktır, “Alanın doğal haline bırakılması ve yeniden ağaçlandırılması önemlidir. Özellikle makilikler birkaç yıl içerisinde kendisini kolayca yenileyebilme kabiliyetine sahiptir. En büyük sorun ulaşılması zor ve toprak tabakasının çok sınırlı olduğu yerlerin yeniden ağaçlandırılmasıdır” dedi.