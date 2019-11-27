Bakanlık Atlas’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümüyle ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattığını belirterek, elde edilecek sonuçların şeffaflıkla paylaşılacağını duyurdu.

Bakanlık açıklamaısnda şu ifadelere yer verildi:

“Atlas Rüstemoğlu’nun yapılan otopsisinde göğüs aortunda yırtılma ve iç kanama tespit edilmiş, ölümünde etkili başkaca hastalığı olup olmadığının, uygulanan tedavilerde kullanılan ilaçların, yanlış bir uygulama ya da ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi için hem Türkiye Adli Tıp Kurumu’nda hem de Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda tetkik edilmesi için, doku örnekleri, idrar, kan ve mide içeriği örnekleri alınmıştır.

Aynı zamanda Bakanlığımız tarafından geniş çaplı idari bir araştırma da başlatılmıştır. Araştırma komitesinin elde edeceği tüm bulgular, kamuoyunun bilgisine şeffaf bir şekilde sunulacak ve eğer bir ihmal varsa bunun gereği de yapılacaktır.

Atlas Rüstemoğlu evladımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz”