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Bakanlar Kurulu’nun ardından ilk resmî açıklama Özersay’dan BRT’ye

11 Mayıs 2020
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay


Koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetlerinin yasak olduğu ülkemizde futbol başta olmak üzere birçok branşın ne zaman başlanacağı tartışılırken, Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay az önce BRT’de sporla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ilk resmî açıklamayı BRT’de Levent Kutay’ın programında yapan Özersay 20 gün daha spor yasağının devam edeceğini belirtti.

Özersay, futbolun ve spor müsabakalarının ne olacağı yönündeki soruya, temaslı sportif faaliyetlerin 1 Haziran’a kadar yasak kalacağını açıkladı.

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