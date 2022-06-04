Bakanlar Kurulu’ndan yeni atama ve görevden alma kararları

Bakanlar Kurulu tarafından Başbakanlığa, Sağlık Bakanlığına, Başbakanlığa bağlı Spor Dairesine, İçişleri Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına bağlı İskan ve Rehabilitasyon Dairesine görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müdürü Mustafa Mesut Ener görevden alındı, yerine Ergin Tertemiz atandı.

Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Müdürü Mustafa Şenol Sütçü görevden alındı, yerine Rıza Erseven atandı.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer görevden alınarak Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Osman Asilkan atandı.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı mevkiine Mustafa Mesut atandı. Bakanlığın Özel Kalem Müdürü ise Mert Osmanlar oldu. İçişleri Bakanlığına bağlı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğüne ise Serdar Kiracıoğlu atandı.