Bakanlar Kurulu’nda alınan tüm kararlar

Bakanlar Kurulu bugün toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı.

Saner, Bakanlar tarafından getirilen bir çok önergelerin karara bağlandığını açıkladı. Tarım Bakanlığı’nın tarımsal ve hayvancılık amaçlı bazı girişimlere imkan yarattığını belirten Saner, ülkedeki gıda güvenliğinin artırılması için su kuyularına elektrik enerjisi bağlanması için 10 Bin TL olan katkının 25 TL’ye yükseltilmesine karar verildiğini söyledi.

Yine gıda güvenliğinin artırılması çerçevesinde soğuk zincire verilen 12 Bin TL’lik desteğin 20 TL’ye çıkarılmasına da karar verildiğini ifade eden Saner, Bakanlar Kurulu’nda bugün karşılıklı geçişler konusunun da ele alındığını söyledi.

Güney Kıbrıs’a geçişlerin nasıl yapılacağı ile ilgili konuların da merak edildiğini ifade eden Saner, KKTC hümetinin geçişlerle ilgili çalışmalarını tamamladı ve geçişlere hazır olduklarını söyledi.

Geçişlerle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bir takım önerileri olduğunu ve geçişlerin yapılabilmesi için KKTC’de herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Saner, hükümet olarak geçişlerle ilgili kararlar ürettiklerini ancak geçişlerin başlaması için iki toplumlu sağlık komitesinin karar üretmesi gerektiğini söyledi.

“Komite kapıları açmaya karar verirse biz yarından açmaya hazırız” diyen Saner, tüm dünyada ülkelerin hastalık seyrine göre dört kategoriye ayrıldığını ve 14 günlük vaka sayıları dikkate alınarak yeşil olarak ilan edilen vatandaşların bir kısıtlama olmadan KKTC’ye geçebileceğini söyledi ve buna örnek olarak İsrail’i gösterdi.

İsrail’den Güney Kıbrıs’a gelen ve KKTC’ye geçiş yapmak isteyenlerin koşulsuz ülkeye girebileceğini ifade eden Saner, “ikinci evre denilen olaylar ki bunlar da sarı ve turuncu renkte olan ülkeler, bu ülkelerden KKTC’ye gelmek isteyenler son 72 saate yapılan negatif PCR veya antijen testi ile ülkede 5 gün kalabilecek, 5 günden fazla kalmak isteyenler ise 72-96 saat arasında yeniden PCR veya antijen testi yapılması gerekecek” dedi.

Kırmızı renk ülkeden KKTC’ye gelecek olanların ise zorunlu geçişlerde 7 günde bir PCR testi ile geçiş yapabileceğini ifade eden Saner, gerek mecliste gerekse de başka yerlerde söylenen ‘kapıları açmak istemiyorsunuz’ eleştirilerine de yanıt vererek “Biz geçişlere Güney Kıbrıs’tan daha hazırız. Biz Bakanlar Kurulu’nda bu yönde karar ürettik” dedi.