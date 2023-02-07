Başbakan Ünal Üstel, KKTC’den Adıyaman’a her gün eğitimli, uzman kurtarma gönüllülerinin gönderileceğini kaydetti.Başbakan Üstel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Üstel toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nun toplanarak, kararlar üretmeye devam edeceğini ifade etti. Üstel vatandaştan basında çıkan veya sosyal medyada yayınlanan asılsız haberlere itibar etmemesini istedi. Üstel, gerek elçilikler, gerek ekiplerden kendilerine gelen bilgileri halkla paylaşacaklarını belirtti.

Her gün başka bir bakan gidecek

Başbakan Üstel, bugünkü toplantıda Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sırasında Adıyaman’da bulunan ve konakladıkları otelin çökmesi sonucu enkaz altında kalan KKTC vatandaşlarının kurtarma çalışmalarına destek için ek bazı kararlar üretildiğini söyledi. Üstel, bu çerçevede koordineli şekilde, bölgeye KKTC’den her gün başka bir bakanın gideceğini kaydetti.

Üstel yapılan kurtarma çalışmalarının yürütülmesine destek için Başbakanlıktan 1, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından 1 ve Milli Eğitim Bakanlığından 1 üst düzey bürokratın dönüşümlü şekilde bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirtti.

Bugün alınan kararlar çerçevesinde Adıyaman’a her gün uzman kurtarma ekipleri ve ihtiyaç duyulan yardımların ulaştırılması için uçak seferi düzenleneceğini kaydeden Üstel, bu uçağın aynı zamanda Türkiye’deki depremde mahsur kalanların ülkeye getirilmesi için de kullanılacağını söyledi.

Yayınlanacak bir genelgeyle, her gün afet bölgesine eğitimli, uzman gönüllü kişilerin gönderileceğini ifade eden Üstel gönüllülere hava koşullarına uygun kıyafet desteği yapılacağını kaydetti.

Üstel, deprem bölgelerine giden ekiplere, felaketin büyüklüğü yüzünden yaşadıkları lojistik sıkıntıların aşılabilmesi için otobüs sağlanacağını söyledi.

Ercan iç hat muamelesi görecek

Afet dolayısıyla sürdürülen kurtarma faaliyetleri süresince Ercan Havalimanı’nın iç hat muamelesi göreceğini belirten Üstel, Adana’dan düzenlenecek ek seferlerle vatandaşların afet bölgelerine taşınacağını anlattı. Üstel, yardımı yapma isteğinde bulunan vatandaşların, yardımlarının Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanlığı koordinesinde Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda toplanmasına ve yine Afet ve Acil Durum Komitesi eliyle yardım bölgelerine ulaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.

Ünal Üstel deprem bölgelerine gıda, kıyafet, battaniye ve benzeri ihtiyaçların gönderileceğini dile getirdi.

Ücretsiz psikolojik destek sağlanacak

Yine alınan kararlar çerçevesinde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde depremden etkilenen vatandaşlara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek verileceğini kaydeden Üstel, tüm hane halkına yardım kalemlerinin deprem felaketinden kaynaklanan ihtiyaçların karşılanmasında ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacağını ifade etti.

Üstel Türkiye’de deprem felaketinde evleri zarar gören ve barınma sorunu yaşayan kişilerin ülkede misafir edilmeleri için gerekli çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Üstel, deprem felaketi ile mücadeleye maddi destek yapmak isteyen vatandaşların KKTC Başbakanlık Kooperatif Merkez Bankası’nda açılan Afet ve Acil Durum Yardım Hesabı’na yardım yapabileceğini anlattı. Buna göre yardımlar şu hesap numaralarına yapılabilecek: “Hesap No: 1301824; UBAN: CT 52 1200 0010 0000 0000 0130 1824”

Deprem bölgesine ulaşmak isteyenler için seferler düzenleniyor

Bakanlar Kurulunda alınan karara göre, depremde yakınları etkilenen ve deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için saat 16.45’te Ercan – İstanbul (Ücretsiz); 19.45’te Ercan – Adana (Ücretsiz); 23.10’ Ercan – Antalya (Ücretsiz); 16.30’da Ercan – İstanbul olmak üzere, 4 özel uçak seferi yapılacak. Seyahat etmek isteyenler Afet ve Acil Durum Komitesi’nin 0392 601 11 04 numaralı telefonundan başvuru yapmaları gerekecek.

“Asılsız haberlere itibar edilmesin”

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda vatandaştan basında çıkan veya sosyal medyada yayınlanan asılsız haberlere itibar etmemesini istedi gerek elçilikler gerek ekiplerden kendilerine gelen bilgileri halkla paylaşacaklarını belirtti.