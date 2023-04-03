Bakanlar Kurulu Meclis’teki grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 3, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bakanlar Kurulu Meclis’teki grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
meclis grev yasak

Bakanlar Kurulu, elzem hizmet olması nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Kararda, Meclis bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerde, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), diğer sendikaların ve Meclis çalışanlarının başlattıkları grevin hizmetlerin aksamaması için bugünden itibaren 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Bakanlar KurulugrevKTAMSMeclisyasak
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar