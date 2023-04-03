Bakanlar Kurulu Meclis’teki grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldı

Bakanlar Kurulu, elzem hizmet olması nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan grevi 60 gün süreyle erteleme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, Meclis bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerde, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), diğer sendikaların ve Meclis çalışanlarının başlattıkları grevin hizmetlerin aksamaması için bugünden itibaren 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.