Bakanlar Kurulu kararları açıklandı

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı.

Sokağa çıkma yasağı aynen devam ediyor.

5-12 Nisan tarihleri arasında gece 22.00’den sabah saat 05.00’e kadar, 11 Nisan Pazar günleri ise sadece eczane fırın ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı devam edecek

Pazar gün yapılması planlanan YDP’nin kurultayı cumartesi gününe alınması konusunda öneri yapıldı

Marketler ve tedarik işlemleri sabah 07.00-21.00 arası açık olabilecek. Daha önce saat 08.00 – 21.00 arasında açık olan marketler artık saat 07.00’de açılacak ve 21.00’da kapanacak

Alınan kararlarda uzun bir süredir ilçeler arası ulaşım yasakları kaldırıldı.

Kültür amaçlı sanat etkinliklerinin kapalı salonların üçte bir oranında dolu olması koşuluyla başlamasına karar verildi.

Kütüphaneler 5 Nisan’da açılabilecek.

İnternet cafelere giriş yapılan vatandaşlar kayıt altına alınacak ve maksimum 2 saat kullanabilecek.

Çırak öğrenciler açık sektörlerde eğitimie başlayacak. Öğrenciler için de açık sektörlerdeki kurallar uygulanacak.

Kapalı işletmeler: Sinema, nişan ,düğün, doğum günleri mevlitler casino bar taverna nargile kafe ve her türlü oyun salonları, masaj spa, gece kulüpleri, clublar ve hamamlar kapalı olacaktır.

Kamu daireleri normal çalışma düzenine geri dönecek.