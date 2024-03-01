Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı

Bakanlar Kurulu, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde değişiklik yaptı.

Bakanlar Kurulunun, Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçların Belirlenmesi Tüzüğü’nde yaptığı değişikliğe belirlenen yeni harçlar Resmi Gazetede yayımlandı.


Değişikliğe göre yeni harçlar şöyle:

“Özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarruf ruhsatı 3 bin 510 TL, ateşli silahlar ruhsatı 1315 TL, kayıt belgesi  895 TL, kayıt veya tasarruf belgesinin tahrip veya kaybolduğuna ilişkin gerekçe olması halinde ise 175 TL.”

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Tags:Ateşli SilahharçKKTCruhsattabanca
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