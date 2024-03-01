Bakanlar Kurulu 14 kişiyi yasaklı göçmen ilan etti

Bakanlar Kurulu, “Yasaklı Göçmen” ilan edilmesine karar verilen şahısların listesini Resmi Gazete’de yayımladı.
Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında Nijerya uyruklu Jesse Ikedinma Onokwai, Adekoyejo Isaac Adewuyi, Olagoke Enoch Fagbote, Olayinka Oladimeji Dada, Emmanuel Olasunkanmi Fagbote, Valetine Alfred Udida yasaklı göçmen ilan edildi.
Öte yandan Bakanlar Kurulu; Irele doğumlu Sunday Stephen Aladeyekun, Lagor doğumlu Solomon Ilekhoje, Karlsruhe doğumlu Benjamin Siewert, Muhldof doğumlu Janine Siewert, Strasbourg doğumlu Marina Eleonore Olivia Demange Reffet, Tehran doğumlu Arash Maheri, Kaduna doğumlu Elijah Chinwdu Emenike ve Ekiti doğumlu Olayinka Samuel Anifowose’nin yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia
Tags:KKTCyasaklı göçmen