Bakan Taçoy, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a ziyaretinde; Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Toycanlı ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da eşlik etti.

Meslek liselerine devam eden gençlerin iyi yetiştirilmesinin önemine ve çalışma yaşamına nitelikli ara eleman kazandırılması için mesleki eğitimin önceliğine işaret eden Taçoy, gençlerin önünü açmak amacıyla, üniversitelerle iş birliği yapmaya ve destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi yetkilileri ile bu çerçevede bir araya geldiklerini söyleyen Taçoy, elektrik, elektronik ve bilişim alanında üniversiteler ile meslek liseleri arasında iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekti.

Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığıyla, kendilerinin de bu iş birliğine katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Sedat Simavi Meslek Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları projelerle üç yıldan beri, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TeknoFest kapsamında önemli başarılara imza attığını vurgulayan Taçoy, “Meslek liselerindeki öğrencilerimize sahip çıkmamız, onları el üstünde tutmamız gerekir. Onlar en büyük hazinemiz. Bu çocuklarımız kendi imkanları ve birikimleriyle elektrikli araç üretiyor, ülkemizin ismini dünyaya duyurarak bizleri gururlandırıyor” dedi.

Taçoy, meslek okullarındaki çocukların iyi yetiştirilmesinin ve meslek dalında elde ettikleri kazanımla çalışma yaşamında istihdam edilebilmelerinin, KKTC’nin güçlü yapısının oluşmasında önemli bir etken olduğunu ifade etti.

Bakan Taçoy daha sonra, Sedat Simavi Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Arifoğlu eşliğinde atölyeleri gezdi.