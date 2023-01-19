Alayköy’de cimnastik mutluluğu yaşanıyor

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Alayköy İlkokulu, Alayköy İlkokulu’nda cimnastik çalışmalarının yapılması ile ilgili açıklama yaptılar.

KKTC Cimnastik Federasyonunun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“KKTC Cimnastik Federasyonu ve Alayköy İlkokulu müdürümüz Özden Ünbay’ın işbirliğinde Alayköy ve çevresindeki çocuklarımıza cimnastik sporumuzu ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Amacımız sağlıklı nesiller yetiştirirken özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmektir. Bu güzelliğin oluşmasında destek veren ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz .”

Alayköy İlkokulu: Hedefimize ulaştık

Alayköy İlkokulu ise okulda cimnastik çalışmalarının başlayacak olması ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bir hedef koyduk. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların sonucunda da hedefimize ulaştık.

Okulumuzdaki ve bölgemizdeki tüm çocukları cimnastik sporu ile buluşturmak amacıyla Ağustos ayında başladığımız çalışmalarımızı tamamlayıp belirlemiş olduğumuz bir hedefimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz.

KKTC Cimnastik Federasyonunun, okul aile birliğimizin ve her zaman yanımızda olan değerli sponsorumuzun katkılarıyla temin ettiğimiz malzemelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığından almış olduğumuz izin doğrultusunda, ülkemizin en önemli cimnastik kulüplerinden biri olan Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneğiyle işbirliği protokolü imzaladık.

Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlayan ve tüm spor dallarının temeli olduğuna inandığımız cimnastik kursları Alayköy, Yılmazköy, Türkeli, Gönyeli ve Yenikent bölgesindeki 3 ile 10 yaş arasındaki tüm çocuklara yönelik güzel bir alternatif etkinlik olacak.

Kurslarla ilgili detaylı bilgileri Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği yetkililerine 0533 862 54 97 numaralı telefonlardan ulaşarak öğrenebilirsiniz.

Bu güzelliğin oluşmasında emeği geçen ve katkı sağlayan KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu’na, okul aile birliğimize, isminin açıklanmasını istemeyen değerli sponsorumuza, Ada Cimnastik İhtisas Spor Derneği yetkililerine ve gerekli izinleri bize veren Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ederiz.”