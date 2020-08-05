KıbrısManşet

Bakan Pilli: Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi 

5 Ağustos 2020
koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 76.975

Toplam Vaka Sayısı- 162

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 126

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Arıklı: Bu hükümet uzatmaları oynuyor

Arıklı: Bu hükümet uzatmaları oynuyor

5 Ağustos 2020
Photo of Güv.K.K. Komutanlığı’na Tümgeneral Zorlu Topaloğlu atandı

Güv.K.K. Komutanlığı’na Tümgeneral Zorlu Topaloğlu atandı

5 Ağustos 2020
Photo of Güney’de havalanlarında test kaosu

Güney’de havalanlarında test kaosu

5 Ağustos 2020
Photo of Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ruso oldu

Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ruso oldu

5 Ağustos 2020
Photo of Gülerman ve Karacan’dan plazma bağışı

Gülerman ve Karacan’dan plazma bağışı

5 Ağustos 2020
Photo of Dolar 7 lira seviyesinin üzerinde

Dolar 7 lira seviyesinin üzerinde

5 Ağustos 2020
Photo of Sosyal Hizmetler Dairesi Whatsapp Destek Hatları hizmette

Sosyal Hizmetler Dairesi Whatsapp Destek Hatları hizmette

5 Ağustos 2020
Photo of Ankara’da uzlaşamadılar

Ankara’da uzlaşamadılar

5 Ağustos 2020
Photo of Önce darp ettiler, sonra kaçırdılar!

Önce darp ettiler, sonra kaçırdılar!

5 Ağustos 2020
Photo of Dünyada corona virüs nedeniyle her 15 saniyede bir kişi ölüyor

Dünyada corona virüs nedeniyle her 15 saniyede bir kişi ölüyor

5 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı