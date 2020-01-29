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Bakan Pilli protesto edildi

29 Ocak 2020

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası, kamu sağlık çalışanlarının nakilleriyle ilgili tüzüğü uygulamadığı, hemşirelerin görev yerini partizanca kararlarla değiştirdiği gerekçesiyle Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi tüzüğü çöpe atarak protesto etti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde üyeleri sağlık çalışanlarının da katılımıyla açıklama yapan sendikalar, Bakan’a “Yasaları ve tüzükleri uygulayın” çağrısı yaptı aksi halde hukuki yollara ve eyleme başvuracaklarını belirtti.

BENGİHAN: “HİCAP DUYUYORUZ”

İlk sözü alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Sağlıktaki sorunları aşmak, halka daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak yerine Sağlık Bakanı’nın keyfi ve partizanca uygulamalarını tartışıyoruz. Bu, bizim için hicaptır” dedi.

Bengihan, Sağlık Bakanı’nı partizanca davranmak, keyfi görevlendirme ve haksızlık yapmakla, bilgisiz, beceriksiz ve ilgisiz olmakla da suçladı.

Risk yaratan sağlık sorunları nedeniyle görevlendirme ve nakil için söz konusu kurula başvuran hemşireler olduğunu da belirten Güven Bengihan, “Bakan kriterleri değil, başvuru yapan kişilerin siyasi kimliğini dikkate alıyor, kendisine ve UBP’ye oy verenleri görevlendiriyor. Üstelik, bu karardan ilgili daire müdürünün bile haberi yok” görüşünü savundu.

Bengihan, ocak ayının başında nakil kurulunun toplanması için yazılı başvuruda bulunduklarını, ancak kurulun toplanmadığını söyledi. Bengihan, Başbakan’a ve hükümete de bu konuda sorumluluk düştüğünü belirtti.

KTAMS Başkanı Bengihan, Sağlık Bakanı Müsteşarı’nın Bakan’ın tutum ve davranışlarından bıktığı için erken emeklilik istediğini, bunun tarihte bir ilk olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki başhemşirenin de bu sebeplerle emekli olacağını savundu.

ÖZGÖÇMEN: “KARARI DA BAKANI DA KINIYORUZ”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebelerler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Sağlık Bakanı’nı yasa, hukuk tanımamakla, adaletsiz ve partizanca davranmakla suçladı.

Özgöçmen, “Sağlıkta yapılması gereken onca iş var. Hastane başımıza yıkılıyor. ‘Yeni hastane şart’ diye bas bas bağırıyoruz ama Sayın Bakan nakillerle uğraşıyor” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen, bir sonraki adımlarının daha şiddetli ve kararlı olacağını belirterek Sağlık Bakanı’na, “Kararı gözden geçirin, yasaya, hukuka ve etik değerlere dikkat edin, çalışma barışını bozmayacak kararlar üretin” diyerek seslendi.

Ali Özgöçmen, “Bu hastaneye 25-30 yıl vardiya ve rotasyon usulü ile emek veren, vermeye de devam eden meslektaşlarım varken 10 yıllık gencecik bir arkadaşımızın partizanca bir uygulamayla mesaiye geçirilmesi kararını da Bakan’ı da kınıyoruz” ifadelerini kullandı.



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