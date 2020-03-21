Bakan Pilli: 1 kişinin daha sonuçları pozitif

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı…

Pilli bu vaka ile KKTC’li pozitif hasta sayısının 4’e, tedavisi devam eden 28 yabancı vaka ile toplam hasta sayısının 32’ye yükseldiğini söyledi..

Bilindiği üzere KKTC’de hastalığı yenen 3 kişi de daha önce taburcu edilmişti.