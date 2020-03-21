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Bakan Pilli: 1 kişinin daha sonuçları pozitif

21 Mart 2020

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan bir kişeye yapılan testin sonucunun da pozitif çıktığını açıkladı…

Pilli bu vaka ile KKTC’li pozitif hasta sayısının 4’e, tedavisi devam eden 28 yabancı vaka ile toplam hasta sayısının 32’ye yükseldiğini söyledi..

Bilindiği üzere KKTC’de hastalığı yenen 3 kişi de daha önce taburcu edilmişti.

Bakan Pilli:" 1 kişinin daha sonuçları pozitif" Sağlık Bakanı Ali Pilli, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile…

KKTC Sağlık Bakanlığı paylaştı: 21 Mart 2020 Cumartesi




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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