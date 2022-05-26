Bakan Amcaoğlu, Ali Yöney’i ziyaret etti

Gümrük memuru olan ve işe gittiği sırada beyin kanaması geçiren Ali Yöney’in tedavisi Yakın Doğu Hastanesi’nde devam ediyor.

Spor tutkunu ve futbol aşığı biri olarak bilinen, aynı zamanda boş zamanlarında Havadis Gazetesi’nde köşe yazıları yazan Ali Yöney’in tedavi süreci bir süre daha hastanede geçecek.

Hem arkadaşı, hem eski bakanı olan şimdiki Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün Ali Yöney’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Ali Yöney’e moral veren ve en erken zamanda eski sağlığına kavuşmasını dileyen Amcaoğlu her zaman yanında olduğunu Ali Yöney’e iletti.