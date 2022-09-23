Bakan Altuğra: “Amacımız halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Amacımız halka daha iyi hizmet vermektir. Ancak verirken sağlık çalışanlarının istekleri ve ihtiyaçları da dinlenmekte ve karşılanmaktadır” dedi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ve ilgili tüm paydaşlarla sürekli istişare içerisinde olduğunu belirten Altuğra, sendikanın eylem kararını kamuoyunun takdirine bırakarak, Tıp-İş’i sağduyulu olmaya davet etti.

Altuğra Tıp-İş’in eylem kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada pandeminin hafiflemesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa ettiği Acil Durum Hastanesi’ni hem daha efektif kullanmak hem de halka daha iyi sağlık hizmeti vermek için kullanıma açtıklarını ifade etti.

Altuğra, 6 ameliyathane 24 yataklı yoğun bakım ve 100 yataktan oluşan binanın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde özellikle uzun süre ameliyat sırası ve MR randevusu bekleyen hastaların bekleme sürelerini azaltmak, yoğun bakım yatağı ihtiyacı olan hastalara yer açabilmek için halkın hizmetine açıldığını kaydetti.

Bu olanakları sağlayan binanın, Dr. Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içerisinde olması nedeniyle ana bina hizmet sunucuları ve idare tarafından erişilebilirliğinin kolay olduğuna dikkat çeken Bakan Altuğra, bu şekilde binanın kullanılabilir olmasının sağlandığını belirtti.

-“Hastaların bekleme süreleri kısaltıldı”

Önce Üroloji ve Göz Servislerinin taşınmasıyla bu bölümlerde ameliyat sırası bekleyen hastaların bekleme sürelerinin kısaltıldığını ifade eden İzlem Gürçağ Altuğra, göz bölümünde katarakt ameliyatı bekleme sırasının 5 aydan 1-2 aya düştüğünü kaydetti.

-“Çocuk Acil Servisi’nin açılması gündemde”

Yenidoğanla birlikte Çocuk Servisi’nin de taşınması için gerekli tüm planlamaların yapıldığını ifade eden Sağlık Bakanı Altuğra, ardından ülkede yıllardır arzulanan ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen Çocuk Acil Servisi’nin açılmasının gündemde olduğunu açıkladı.

Hastaların yeni bir binada hizmet görmesinin hasta memnuniyetini arttırdığını belirten Altuğra, “Bununla ilgili çok pozitif geri bildirimler aldık. Böylelikle çocuklarımız temiz bir yerde ayrı bir ortamda hizmet alabileceklerdir ki tüm dünyada yapılan ve doğru olan uygulama da budur” ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Servisi’nin taşınmasının Kadın Doğum Servisi’nin de taşınmasını gerekli kıldığını vurgulayan Altuğra, “Ana-çocuk sağlık hizmeti bir bütündür. Kadın doğum hastalarının da daha yeni temiz bir ortamda hizmet alması önemlidir” dedi.

Acil Durum Hastanesi’nde pandemi süresince hizmet vermek üzere alınan sağlık personelinin, taşınan servis personellerine ek olarak çalışmaya devam edeceğini ifade eden Altuğra, şöyle devam etti:

“Bunun yanında taşınan veya taşınması planlanan birimlerin öngördükleri ve tarafımıza ilettikleri gerek personel gerekse diğer ihtiyaçlar karşılanmış ve karşılanmaya devam edecektir.

Bu bağlamda anestezi uzmanı, radyoloji uzmanı, radyoloji teknikeri, anestezi teknikeri, çocuk uzmanı ve pratisyen istihdamları Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı istişareleri sonucunda yapılmıştır.”

Talep edilen alt yapı değişiklikleri, medikal cihazların da sağlandığını kaydeden Altuğra, “Amacımız halka daha iyi hizmet vermektir. Ancak verirken sağlık çalışanlarının istekleri ve ihtiyaçları da dinlenmekte ve karşılanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Dönemimizde 47 doktorumuzu kadrolamış olup, 31 diğer sağlık çalışanının yanında, 10 sözleşmeli hekim alınmıştır” diyen Bakan Altuğra, özellikle Tıp-İş ve ilgili tüm paydaşlarla sürekli istişare içerisinde olduğunu belirtti.

Pazartesi günü ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bir toplantı yapılacağına dair kararı da birlikte aldıklarını ifade eden İzlem Gürçağ Altuğra, süreç içerisinde tüm paydaşlarla diyalog içerisinde olmalarına rağmen bazı bölümlerin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmaması için Tıp-İş’in eylem kararı aldığını kaydetti.

Amaçlarının, sağlık hizmetlerini aksatmadan halka ve her bireye kaliteli sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirten Bakan Altuğra, “Hal böyleyken alınan bu eylem kararını kamuoyunun takdirine bırakıyor, Tıp-İş’i sağduyulu olmaya davet ediyorum” dedi.