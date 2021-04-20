Bahçeli: Rumların değirmenine su taşıyan kepazelik

Türkiye’de MHP Lideri Devlet Bahçeli, KKTC Anayasa Mahkemesinin, Kur’an kurslarıyla ilgili kararını “Rumların değirmenine su taşıyan kepazelik” olarak değerlendirdi.

Türkiye‘de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’deki grup toplantısında partililere seslendi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursu kararına da değindi.

Bahçeli, “Anayasa mahkemeleri her yerde sorun kaynağı” dedi.

Bahçeli, KKTC Anayasa Mahkemesinin, Kur’an kursları ile ilgili kararını “Rumların değirmenine su taşıyan kepazelik” olarak yorumladı.

Bahçeli, “Bu mahkemeye nüfuz eden bağnazlığın ne laiklikle ne de din ve inanç hürriyetiyle alakası vardır. Kur’an-ı Kerim’in öğretilmesinin neresi laikliğe aykırıdır? Allah kelamına yönelik bu saygısızlığın, bu nefretin neresinde laiklik vardır? Anayasa mahkemeleri her yerde çıbanbaşı, her yerde sorun kaynağıdır. KKTC Anayasa Mahkemesinin bu ilkel kararından dönmesi inancımıza ve insanlık onuruna saygının bir gereğidir” diye konuştu.

Bahçeli, mübarek ramazan ayında, söz konusu mahkeme kararını kınadığını, asıl laikliğe aykırılığın, bu mahkemenin varlığında ortaya çıktığını söyledi…