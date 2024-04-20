Baharın gelişi uçurtma şenliğiyle kutlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Nisan 20, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Baharın gelişi uçurtma şenliğiyle kutlandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

 Kıbrıs Türk Kızılay, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Akademi Sanat Derneği’nin iş birliğiyle bu sabah Lefkoşa Göçmenköy Sahası’nda çocuklara yönelik uçurtma şenliği düzenledi.

Çeşitli ikram ve eğlenceli sürprizlerin de yer aldığı etkinlikte, çocuklar aileleriyle birlikte uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturarak baharın gelişini kutladı ve keyifli bir gün geçirme imkanı buldu.


Saat 10.00’da başlayan etkinlik, 14.00’e kadar sürecek.

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:uçurtma şenliği
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar