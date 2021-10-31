Bağlıköy’de korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 31.10.2021 tarihinde saat 01:45 raddelerinde Bağlıköy’de Mahmut Karabetca Sokak üzerinde Kuzey istikametine doğru %83 mlg alkol tesiri altında seyreden Gemikonağı’nda sakin Njovu Douglas (E-20) yönetimindeki ZNK 210 plakalı Volkswagen marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja geldiği zaman aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Bağlıköy’ de sakin Adem MESTAN’ a ait bahçe içerisindeki harnup ağacına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan ZNK 210 plakalı araç yine bahçe içerisindeki zeytin ağacına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Yine Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan ZNK 210 plakalı araç bahçe içerisindeki garaja ve bahçeyi çevreleyen taş duvara aracının ön kısmı ile çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZNK 210 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup tahkikat devam etmektedir.