Bağırsak bakterileri beyin kimyasını değiştiriyor

Bağırsak bakterilerinin insanların ruh halini de etkilediği ortaya çıktı. İrlanda’da yapılan bir araştırma, bağırsaklardaki bakterilerin duyguları düzenleyen genler vasıtasıyla beyni etkilediği, kaygı ve asabiyete sebep olduğunu ortaya koydu.

“Endişeli ve kaygılı olduğunu düşünenler bağırsaklarını kontrol ettirmeli.”

Bu açıklama bağırsak bakterileri ve beyin kimyası arasındaki bağı araştıran İrlanda’daki Cork Üniversitesi uzmanlarına ait.

Beynin işleyişini inceleyen araştırmacılar, beyindeki bazı kimyasalların insanların ruh hali konusunda önemini keşfetti.

Bilim insanları, mikro “RNA” adı verilen bu regülatörlerin bağırsaktaki bakteri seviyelerinden de büyük oranda etkilendiğini buldu.

Araştırmacılar ortamdaki mikroorganizmalarla deney farelerinin beyinlerindeki kimyasallar arasında doğrudan bir bağ keşfetti.

Anormal bakteri varlığının aşırı endişe ve depresyona sebep olduğu görüldü.

ANTİDEPRESANLARA ALTERNATİF OLABİLİR

Araştırma bağırsak bakterileriyle fiziksel ve zihinsel sağlık arasındaki bağlantıyı da gözler önüne sermiş oldu.

Araştırmayı değerlendiren bilim insanları, bu bilgilerle antidepresanlara alternatif tedavilerin önünün açılabileceğini söylüyor.

Araştırmacılar şimdi endişeyi tetikleyen genlere müdahale etmenin yollarını arıyor.