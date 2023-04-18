Bağımsızlık Yolu İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu, Türkiye’den siyasi örgütlerin, ülkede siyasi faaliyetler yürüttüğü ve bunun yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Partiden verilen bilgiye göre, Bakanlık önünde yapılan eylemdeki konuşan Parti Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, yabancı ülkelerin siyasi partilerinin ülkede rekabet içine ve sokaklarda siyasi çekişme alanına girilmesinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Rahvancıoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’nin köylerde Türkiye’deki bir siyasi partiyi destekleyici konuşmalar yaptığı yönündeki haberlere de işaret etti.

Eylemde okunan basın açıklamasında da ülke dışından siyasi partilerin temsilciliklerinin yanı sıra, başta Milli ve Manevi Dayanışma Derneği olmak üzere bazı derneklerin, ülke dışından bir siyasal parti veya örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Açıklamada, “Ülkemizde yasa dışı bir şekilde faaliyet gösteren yabancı siyasi partilerin başını (Türkiye’den ) Adalet ve Kalkınma Partisi çekmekte. AK Parti temsilcilikleri, ülkemizin çeşitli bölgelerinde yasa dışı faaliyetler yürütmektedir. Ancak bizim itirazımız sadece AK Partinin temsilciliklerine dönük değildir. Aynı şekilde, ülkemizde örgütlenme çalışması yürüten (Türkiye’den) CHP, İYİ Parti ve MHP gibi yapılara da karşıyız. Kısacası, bizim itirazımız, ülkemizde yasa dışı faaliyet gösteren her türden ve her yabancı ülkeden siyasi örgüt ve partilere ilişkindir” denildi.