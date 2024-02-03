Bağımsızlık Yolu: Halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış için mücadele edeceğiz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 3, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Bağımsızlık Yolu: Halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış için mücadele edeceğiz

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Bağımsızlık Yolu, “ülkede trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik çarpışmalarının önüne geçilebilmesi için halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış geliştirilmesi” yönünde çağrıda bulunuldu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun Girne ve Lefkoşa’nın ardından Güzelyurt çemberinde de “kamusal toplu taşıma istiyoruz” yazan pankart açarak, bildiri dağıttığı belirtildi.


Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Örgütü üyeleri tarafından dağıtılan bildiride, “trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik çarpışmalarının önüne geçilebilmesi için halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış geliştirilmesi” yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Bağımsızlık Yolu’nun, “kamusal toplu taşıma talebini yükseltmek için eylemlerini sürdüreceği ve halkın ulaşım ihtiyacının karşılandığı kamucu bir anlayış için mücadele edeceği” de kaydedildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:bağımsızlık yolu
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar