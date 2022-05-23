Bağımsızlık Yolu ekonomik protokolü eleştirdi: Dayatma ve hakaret

Bağımsızlık Yolu, ekonomik protokolün Kıbrıs Türk halkına dayatama ve hakaret olduğunu iddia etti.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı binası Meclis binası gibi, ‘israf’ olduğu iddia edilen projeler ‘müjde’ diye duyurulurken, Kıbrıslı Türk halkından korkulduğu için ekonomik protokolün içeriğinin haftalarca saklandığı” öne sürüldü.

Açıklamada, “Uzun lafın kısası, halktan korkuyorlar, bizden korkuyorlar, bu protokolün halkta bir karşılığı olmadığını çok iyi biliyorlar, uzun zamandır halktan gizlemek zorunda kaldıkları protokolü, halkın ve hatta kendi partililerinin bile destek vermediği bir hükümete uygulatmaya kalkıyorlar.” İfadelerine yer verildi.

Söz konusu protokolün halkın geniş kesiminde tepki uyandırdığı ve ölü doğduğu görüşüne yer verilen açıklamada, protokole karşı mücadele ilkeleri sıralandı.

Açıklamada ilkelerden ilki “Halkın gerçek gündemi ekonomi ve geçimdir. Bu protokolün ekonomik boyutuna ilişkin bir muhalefet, halkın gündelik sorunlarını ve geçim konularını merkeze almalı, bu konulara ilişkin talepleri öne çıkarmalıdır. Başta özel sektörde sendikalaşma ve güvence, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, iki ayda bir hayat pahalılığı, AKSA’nın kamulaştırılması, pahalılığa karşı gider azaltıcı bir önlem olarak kamusal yatırımların artırılması, kamusal eğitim, kamusal sağlık, kamusal toplu taşımacılık, faiz üzerine faiz eklenmesinin yasaklanması gibi talepler etrafında birleşilmelidir.” şeklinde ifade edildi.