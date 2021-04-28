Bağımsızlık Yolu: Bu ağaçları kesmeden de yapacağınızı yapmak imkansız mıydı?

Açıklama şöyle:

Bağımsızlık Yolu Omorfo Güzelyurt Düğün Salonu’nda bulunan efgalitto ağaçlarının kesilmesiyle ilgili Güzelyur^t Belediyesi’ne sorular yöneltti.

*Bostancı’da, kaç yıllık efgalitto ağacından sonra, belediyenin düğün salonundaki ağaçlardan ne istediniz?

*Bu ağaçları kesmeden de yapacağınızı yapmak imkansız mıydı ?

*Bu ağaçları kesmek için izin aldınız mı?

*Aldıysanız nerden aldınız?

*Almadıysanız siz kimsiniz de bu hakkı kendinizde görüyorsunuz?

*Omorfo’nun içinde yapılmayı, onarılmayı bekleyen o kadar yer varken şu an yapmaya çalıştığınız şey elzem mi?

*Her yeri beton ve asfalt yapmayı kendinize görev mi edindiniz?

*Bu yönetim değişene kadar Omorfo’da ağaç bırakmamak hedefiniz mi?

*Ağaçları kesip çemberlere her dönem dönemlik çiçek ekmenin maarifet mi olduğunu sanıyorsunuz?

*Yeşile neden bu kadar öfkelisiniz?

*Doğadan neden bu kadar nefret ediyorsunuz?

*Hiçbir şeyin farkında olmadığımızı mı sanıyorsunuz?

*Bunların yanınıza kar kalacağını mı zannediyorsunuz?