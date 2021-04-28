Bağımsızlık Yolu: Bu ağaçları kesmeden de yapacağınızı yapmak imkansız mıydı?

Bağımsızlık Yolu Omorfo Güzelyurt Düğün Salonu’nda bulunan efgalitto ağaçlarının kesilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Bağımsızlık Yolu Omorfo Güzelyurt Düğün Salonu’nda bulunan efgalitto ağaçlarının kesilmesiyle ilgili Güzelyur^t Belediyesi’ne sorular yöneltti.
Açıklama şöyle:
Güzelyurt Belediyesi Yönetimine Soruyoruz;
*Bostancı’da, kaç yıllık efgalitto ağacından sonra, belediyenin düğün salonundaki ağaçlardan ne istediniz?
*Bu ağaçları kesmeden de yapacağınızı yapmak imkansız mıydı ?
*Bu ağaçları kesmek için izin aldınız mı?
*Aldıysanız nerden aldınız?
*Almadıysanız siz kimsiniz de bu hakkı kendinizde görüyorsunuz?
*Omorfo’nun içinde yapılmayı, onarılmayı bekleyen o kadar yer varken şu an yapmaya çalıştığınız şey elzem mi?
*Her yeri beton ve asfalt yapmayı kendinize görev mi edindiniz?
*Bu yönetim değişene kadar Omorfo’da ağaç bırakmamak hedefiniz mi?
*Ağaçları kesip çemberlere her dönem dönemlik çiçek ekmenin maarifet mi olduğunu sanıyorsunuz?
*Yeşile neden bu kadar öfkelisiniz?
*Doğadan neden bu kadar nefret ediyorsunuz?
*Hiçbir şeyin farkında olmadığımızı mı sanıyorsunuz?
*Bunların yanınıza kar kalacağını mı zannediyorsunuz?