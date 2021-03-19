Bağımsızlık İttifakı AB’yi protesto etti

Bağımsızlık İttifakı, Cenevre’de yapılacak 5’li konferansta masada olma talebiyle Kıbrıs sorunu çözümüne çomak sokmakta ısrar ettiği ve haddini aşan pervasızlık gösterdiği gerekçesiyle AB’yi protesto etti.

İttifak açıklamasında, AB’nin Türkiye’yi kendi karasularına hapsetme çabası ve 5’li konferansta masada yer almaya yönelik baskıların hedefinin, Kıbrıs Türklerini Kıbrıs’ta yalnızlaştırma ve “Ortaklık Haklarına” son vermeye yönelik olduğu kaydedildi.

Açıklamada, AB’nin Rumlarının AB üyeliği ile, Kıbrıs’ta KKTC’nin kabul edilmesinden başka çözüm şansı ve seçeneği bırakmadığı ifade edilerek, AB’ye “Doğu Akdenizde bostan korkuluğu” olmaktan vazgeçmesi çağrısı yapıldı.