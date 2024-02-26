Bağcılık seminerine katılanlara katılım belgeleri taktim edildi

İskele İlçesi’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara çeşitli kolaylıklar sağlamanın yanı sıra onlara uzman kişiler tarafından eğitimler verilmesi için İskele Belediyesi bünyesinde kurulan Kırsal Kalkınma Birimi’nin ikinci eğitimi tamamlandı. 23-24 Şubat tarihlerinde İskele AKM’de düzenlenen Bağcılık Seminerini tamamlayanlara katılım belgeleri taktim edildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ve 2 gün süren eğitimler LAÜ, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Kahramanoğlu ile Yrd. Doç. Dr. Serhat Usanmaz tarafından verildi.

İskele İlçesi sınırlarında bağcılıkla uğraşanların ve bağcılığa ilgi duyanların ücretsiz katılabildiği eğitimlerde katılımcılara İskele Belediyesi tarafından A’dan Z’ye bağcılığın anlatıldığı kitapçık da hediye edildi.

İskele AKM’deki eğitimlerde İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birim Sorumlusu Sonat Güneyli ile İskele Belediyesi Ziraat Mühendisi Hüseyin Bayramoğlu da hazır bulundu.