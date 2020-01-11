Bağ alanları da sigorta kapsamına alınıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, ülkedeki bağ alanlarının da Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına alınacağını açıkladı.

Mehmetçik’te “Ülkemiz Koşullarına Uygun Üzüm Çeşitleri ve Yetiştiriciliği” konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakan Oğuz da Mehmetçikli üzüm üreticileriyle bir araya geldi.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Mehmetçik KAS-KOOP iş birliğiyle düzenlenen eğitim, bağcılığın yeniden hayat bulması çalışmaları kapsamında yapıldı.

Ziraat Yüksek Mühendisi Yeşim Dikkaya tarafından verilen eğitimde, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duvarcı da hazır bulundu.

OĞUZ MEHMETÇİKLİ ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Mehmetçik’te üreticilere bir araya gelen Bakan Oğuz, bağ alanlarının Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına girmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda sona gelindiğini ve Salı günü Bakanlar Kurulu’na sunulacağını belirtti.

Bakan Oğuz, bağ alanlarının sigorta kapsamına girmesi ile üretim alanlarının garanti altına alınarak, bağcılığın hak ettiği noktaya geleceğini ifade etti.

Bakan Oğuz, her türlü teknik desteğin verilmesi konusunda kooperatifin yanında olunacağını söyledi.

Bakan Oğuz, Mehmetçik beldesindeki üzüm yetiştiricilerinin üretimlerini eski günlerdeki gibi artırmak ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından temin etmek zorunda kalınan üzüm ve üzüm ürünlerini üretmek amacı ile KAS-KOOP çatısı altında yeniden bir araya gelmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Bakan Oğuz, üreticilerin Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün bu konuda bugüne kadar yaptığı olduğu çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri ve yeni oluşturulacak plantasyonların planlanmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacı ile Mehmetçik’te bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmesi kararı alındığını belirtti.