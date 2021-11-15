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Baf’ta feci kaza: 1 can kaybı 2 yaralı

15 Kasım 2021
Baf'ta kaza





Baf-Limasol yolunda yaşanan trafik kazasında bir kişi aracının içerisinde yanarak hayatını kaybetti.
Fileleftheros gazetesi, Baf-Limasol yolunda dün gerçekleşen trafik kazasında, aracının kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen ve başka bir araca da çarpan bir aracın alev aldığını, sürücüsünün ise hayatını kaybettiğini yazdı.
Diğer araçtaki iki kişinin ise tedavi altına alındıkları vurgulandı.







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15 Kasım 2021


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