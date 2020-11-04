Baf’ta feci çarpışma: 1 ölü 1 ağır yaralı

Baf’ın Pykni bölgesinde iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 72 yaşındaki İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti.

Baf’ın Pykni bölgesinde bugün öğleden sonra iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu 72 yaşındaki İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti. Yüz yüze çarpışan araçlar içinde sıkışan iki sürücüye de itfaiye ekipleri güçlükle çıkardı. Olayda ağır yaralanan 72 yaşındaki İngiliz vatandaşı sürücü kaldırıldığı Baf hastanesinde hayatını kaybetti.

Rum Polisinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Fotoğraflar: pafoslive.com.cy