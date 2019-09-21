Baf’ın efsane futbolcusu Fikro, unutulmadı

Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nun efsane futbolcusu ve yöneticisi Fikri Orakçıoğlu (Fikro) önceki gün, ölümünün dördüncü yılında Doğancı’daki mezarı başında anıldı.

Gürsel KARAGÖZLÜ

Kalkanlı’da ikamet eden ve yıllarca Baf Ülkü Yurdu’nda 5 numaralı forması ile unutulmaz maçlar çıkartan Güzelyurt ve Lefke bölgesinin sevilen ismi Fikri Orakçıoğlu (Fikro) 4 yıl önce, 18 Eylül tarihinde geçirmiş olduğu bir ameliyat sonrasında yaşama veda etmişti. Orakçıoğlu’nun ani vefatı Güzelyurt ve Lefke bölgesini acıya boğmuştu.

Orakçıoğlu, geçtiğimiz gün Doğancı’daki mezarı başında Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı Erhan Arıkan, Baf Ülkü Yurdu Kadın Kolları, Futbolcu ve yönetici arkadaşları, ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Anma töreninde, Baf Ülkü Yurdu Başkanı Erhan Arıkan bir konuşma yaptı.

Arıkan, Fikri Orakçıoğlu’nun futbol hastası bir kişi olduğunu, futbolcu olarak yıllarca Baf’ta 5 numaralı formayı taşıdığını, ayrıca yönetici olarak da Baf’a yıllarca hizmet veren, bölgede ve KKTC’de Fikro lakabı ile tanınan, sevilen ve sayılan bir kişi olduğunu söyledi. Arıkan, ailesine sabırlar dilerken, kendisine de Allahtan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından mezara çiçekler konularak, dualar okunması ile tören sona erdi.