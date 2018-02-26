Baf Ülkü Yurdu hakkıyla kazandı

Aslında, isim ve cisim olarak Süper Lig’e hükmedebilecek kalitede futbolculara sahip olan Türk Ocağı’nda, Başkan Fahri Altınör’ün “Devam” kararının camiada yarattığı “Müspet etki” ile, Derviş Kolcu ve ekibinin “Önemli katkılarının” yanı sıra; son üç haftada gol yemeden elde edilen seri galibiyetler sonucunda futbolcuların artan “Özgüvenlerinin” takım oyununa “Pozitif” yönde yansıması, önce, başlangıçta yaşanan “Suni” duraklamaya son veren “İyi futbolu” getirdi. Devamında da, Türk Ocağı’nı Lig sıralamasında “Yükselişe” geçirdi.

“Kazanarak” çıkışını sürdürmek isteyen Türk Ocağı ile Play-Out üst sınırının bir “Tık” üzerinde bulunan Baf Ülkü Yurdu arasındaki dün oynanan telafisi olmayan puan mücadelesinde, başarılı futbollarıyla Türk Ocağı’nı evinde 1-0 yenen Baf Ülkü Yurdu, aldığı altın değerindeki 3 puanla rahat bir nefes aldı. Dün bekleneni veremeyen Türk Ocağı ise oynadığı “Verimsiz” futbolu ile buna adeta “Çanak” tuttu.

Oyun kalitesi vasatın üstüne çıkmayan, ancak genelde karşılıklı mücadeleye dayalı geçen ve bu arada tarafların birbirlerine net üstünlük sağlayamadığı karşılaşmanın ilk devresine her iki takım da oyuna kontrollü girdi. Ancak dakikalar ilerledikçe Türk Ocağı rakibine nazaran daha fazla oyuna hakim olmaya ve organize paslarla rakip alanda daha fazla gözükmeye başladı.

Geri dörtlüyü Bilal’in kontrolüne bırakan ve orta alanı kalabalık tutarak ileride basmak suretiyle rakibini adeta kendi sahasında oynamaya mecbur eden Ocak; James, Michael ve Hascan’la orta alanda oyun kurmaya, Justice ve Remzi’nin kanat bindirmeleriyle de Eneramo’ya pozisyon üretmeye başladı. Bu arada; Arif, Hüseyin ve İltaç’tan oluşan ikinci bölge oyuncularıyla Mete ve Felix’in desteğinde Josef’e gol yolları üretmeye çalışan Baf Ülkü Yurdu’nun Türk Ocağına ayak uydurmasıyla da ortaya “Kısır”, ancak tatmin edici bir karşılaşma çıktı. Ancak beklenen gol Türk Ocağından değil, Mustafa Avcı’nın ceza alanı içerisinde kontrol edemediği topu kaleye yollayan Mete’nin ayağından geldi.

İlk devresi 1-0 Baf Ülkü Yurdu’nun lehine tamamlanan müsabakanın ikinci devresine tarafların oyun kurgusunda önemli bir değişiklik olmadı. Bu nedenle karşılaşma takım oyunundan ziyade, “Yavan” orta alan mücadelesine dönüştü. Ve zaman geçtikçe de skoru koruma içgüdüsüyle orta alanı kalabalık tutan ve bu nedenle de oyunu kendi alanında kabul eden Baf Ülkü Yurdu kontra ataklarla, günün adamı Felix’in desteğinde Josef’le gol yolları üretmeye çalıştı. Buna mukabil, James ve Justice’nin oyundan çıkmasıyla hücum gücü iyice düşen Türk Ocağı, bugün gününde olmayan Eneramo’dan medet ummaya başladı. Ancak değişen bir şey olmayınca karşılaşma, daha fazla inanan ve isteyen Baf Ülkü Yurdu’nun haklı galibiyeti ile sona erdi.