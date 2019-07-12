BAF, Erhan Arıkan ile yola devam

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-pet Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi takımlarından Baf Ülkü Yurdu’nda geçtiğimiz akşam yapılan olan olağanüstü genel kurulda Erhan Arıkan yeniden başkanlık görevini üstelendi.

Tüzük gereği aday olacak olan kişinin genel kuruldan 72 saat öncesinden adaylık başvurusunu yapması gerekiyor. Ancak bu süreçte kulübe ve divana herhangi bir aday başvurusu yapılmadı. Genel kurulda mevcut Başkan Erhan Arıkan’ın göreve devam etmesi kararı çıkınca Arıkan yeniden Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı oldu.

Arıkan: “Camia olarak kenetlenip başarıya gideceğiz”

Genel kurulda Başkanlık görevini yeniden getirilen Erhan Atıkan şunları belirtti: “Camianın önünü açmak ve yeni bir enerji için geçen ay genel kurulda istifamı verdim. Kulübümüzü tabi ki sahipsiz bırakmayız ancak yeni enerjiler, yeni bakış açıları, yeni adaylar için kulübün önünü açmak istediğimi belirtmiştim. Nitekim gelinen noktada yeni bir başkan adayı çıkmadı. Daha fazla kenetlenme olsun diye temaslarımı sürdürdük ve yeni bir aday çıkmaması sebebiyle göreve devam etme kararı aldım. Dolayı ile yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Camiamız arkamızda kenetlenerek başarılara koşacağımız inancımız yükselmiştir.”

“Kırgınlığım yok. Herkesi kucaklıyorum”

Hayırlısı ile yeni bir döneme girdiklerini belirten Erhan Arıkan son olarak şunları söyledi: “Söylenen veya söylenmeyen, iyisi ile kötüsü ile Erhan Arıkan olarak tüm Baf camiasını kucaklıyorum. Kimseyle kesinlikle kırgınlığım yok. Herkesi eşit derecede seviyorum. Amaç kulübümüzün başarısıdır. Futbolculara olan ödemeleri sezonu açmadan halledeceğiz. Teknik adam konusu ise 1-2 günde çözülecek. Önemli olan Baf camiası ve kulübüdür”