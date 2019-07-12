FutbolSpor

BAF, Erhan Arıkan ile yola devam

12 Temmuz 2019

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-pet Süper Lig’in Güzelyurt bölgesi takımlarından Baf Ülkü Yurdu’nda geçtiğimiz akşam yapılan olan olağanüstü genel kurulda Erhan Arıkan yeniden başkanlık görevini üstelendi.

Tüzük gereği aday olacak olan kişinin genel kuruldan 72 saat öncesinden adaylık başvurusunu yapması gerekiyor. Ancak bu süreçte kulübe ve divana herhangi bir aday başvurusu yapılmadı. Genel kurulda mevcut Başkan Erhan Arıkan’ın göreve devam etmesi kararı çıkınca Arıkan yeniden Baf Ülkü Yurdu Kulüp Başkanı oldu.

 

Arıkan: “Camia olarak kenetlenip başarıya gideceğiz”

Genel kurulda Başkanlık görevini yeniden getirilen Erhan Atıkan şunları belirtti: “Camianın önünü açmak ve yeni bir enerji için geçen ay genel kurulda istifamı verdim. Kulübümüzü tabi ki sahipsiz bırakmayız ancak yeni enerjiler, yeni bakış açıları, yeni adaylar için kulübün önünü açmak istediğimi belirtmiştim. Nitekim gelinen noktada yeni bir başkan adayı çıkmadı. Daha fazla kenetlenme olsun diye temaslarımı sürdürdük ve yeni bir aday çıkmaması sebebiyle göreve devam etme kararı aldım. Dolayı ile yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Camiamız arkamızda kenetlenerek başarılara koşacağımız inancımız yükselmiştir.”

 

“Kırgınlığım yok. Herkesi kucaklıyorum”

Hayırlısı ile yeni bir döneme girdiklerini belirten Erhan Arıkan son olarak şunları söyledi: “Söylenen veya söylenmeyen, iyisi ile kötüsü ile Erhan Arıkan olarak tüm Baf camiasını kucaklıyorum. Kimseyle kesinlikle kırgınlığım yok. Herkesi eşit derecede seviyorum. Amaç kulübümüzün başarısıdır. Futbolculara olan ödemeleri sezonu açmadan halledeceğiz. Teknik adam konusu ise 1-2 günde çözülecek. Önemli olan Baf camiası ve kulübüdür”

 

Etiketler

İlgili Makaleler

Kartal şampiyonluk için sahaya indi

12 Temmuz 2019

GG idmanlara başladı

12 Temmuz 2019

Savaşkan İsveç’te finalde

12 Temmuz 2019

Göçmen Rahmi’yi aldı Muammer’i istiyor

12 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı