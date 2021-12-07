BAE hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

Birle\u015fik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hafta sonu tatili yeni y\u0131lla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma \u00f6\u011fleden ba\u015flayarak 2,5 g\u00fcn olarak uygulanacak.\r\n\r\n\r\nBirle\u015fik Arap Emirlikleri'nin resmi ajans\u0131 WAM'da yer alan habere g\u00f6re,\u00a0BAE\u00a0h\u00fck\u00fcmeti, yeni \u00e7al\u0131\u015fma sisteminde haftal\u0131k \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 4,5 g\u00fcn olarak belirledi.\r\n\r\nYeni \u00e7al\u0131\u015fma sistemine 1 Ocak 2022'de ge\u00e7ilece\u011fine i\u015faret edilen haberde, hafta sonu tatilinin bundan sonra cuma saat 12.00'de ba\u015flayarak pazar\u0131 da kapsayacak \u015fekilde 2,5 g\u00fcn olaca\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\nHaberde,\u00a0BAE\u00a0h\u00fck\u00fcmetinin y\u0131l boyunca \u00fclkede cuma namaz\u0131n\u0131n saat 13.15'te k\u0131l\u0131nmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde karar ald\u0131\u011f\u0131 da aktar\u0131ld\u0131.\r\nT\u00fcm kamu kurumlar\u0131n\u0131n uyaca\u011f\u0131 yeni \u00e7al\u0131\u015fma sisteminin\u00a0BAE\u00a0ekonomisinin k\u00fcresel piyasalarla entegre olmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131 ifade edildi.\r\nHaberde yeni sistemle ayr\u0131ca kamu kurumlar\u0131ndaki \u00e7al\u0131\u015fma performans\u0131n\u0131n da art\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n hedeflendi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n