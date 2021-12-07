Dünya

BAE hafta sonu tatil günlerini değiştiriyor

7 Aralık 2021
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) hafta sonu tatili yeni yılla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma öğleden başlayarak 2,5 gün olarak uygulanacak.





Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) hafta sonu tatili yeni yılla birlikte cuma-cumartesi yerine cuma öğleden başlayarak 2,5 gün olarak uygulanacak.



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7 Aralık 2021


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