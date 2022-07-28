Badmintonda skandal!

Badminton Federasyonu dün bir basın açıklaması yaptı ve geçmiş dönemlerde KKTC yasalarına aykırı olarak antrenörlük belgesi verildiğinin tespit edildiğini ve bu belgeye sahip kişinin federasyona asılsız iddialarla saldırdığını duyurdu.

18 yaşından küçük kişilere verilen antrenörlük belgelerinin de iptal edildiği belirtildi. KKTC Badminton Federasyonu bir basın açıklaması yaptı ve geçmiş dönemde KKTC yasalarına aykırı şekilde, 18 yaşından küçüklere antrenör belgesi verildiğini duyurdu.

Federasyon yasal olmayan bu belgelere sahip kişilerin de asılsız iddialar ve hakaretlerle federasyona sözlü saldırıda bulunduklarını vurgulayarak, yasal yoldan alınmayan antrenörlük belgelerinin iptal edildiğini açıkladı.

Federasyonun yazılı basın açıklaması şöyle: “Badminton Federasyonumuz, yönetim kurulumuz ve Federasyon Başkanımız hakkında son zamanlarda ortaya atılan çeşitli iddialar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Özellikle ayni şahıs/şahıslar tarafından ortaya atılan iddialar, federasyonumuz ve yönetim kurulu üyelerimizi tehdit etme aşamasına ulaşmış ve federasyonumuz hoş olmayan yakıştırmalarla asılsız söylemlere maruz kalınmıştır.

Bir doktorun diploması olmadan doktorluk yapamadığı gibi, sürüş ehliyeti olmayanın araba kullanmasının suç olduğu gibi, antrenörlük belgesi olmayan birinin de antrenörlük yapamayacağını herkesin bilmesi gerekmektedir.

“Kimse antrenörlük belgesi olmadan antrenörlük yapamaz”

“Kendini antrenör olarak tanıtan ve bizlere ağır sözlü ithamlarda bulunan Erkan Taş hakkında aşağıdaki açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz: Erkan Taş, uzun zamandır (9 ay) sosyal medya üzerinden federasyonumuz, federasyonumuzun yönetim kurulu ve federasyon başkanımız Fırat Deniz aleyhinde sürekli olarak asılsız iddialarda bulunuyor ve federasyonumuzu anlamsız şekilde ırkçılıkla suçlamaktadır.

Federasyonumuza yaptığı asılsız suçlamalar, ağır ithamlara aylarca sabrettik, gençtir, yanlışından döner dedik olmadı! Kendisini hem bizim uyarmamıza, hem de çevresindeki aklıselim kişilerin uyarmasına rağmen sosyal medya üzerinden federasyonumuzu asılsız suçlamalarla karalamaya devam etmiştir.

İlgili şahsın federasyonumuz hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı çirkin saldırılar ve bizi ırkçılıkla suçlaması ile ilgili paylaşımları dosya halinde arşivlenmiştir ve bunların kopyaları da gerekli tüm kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

Kendisinin ekmeği ile oynadığımızı söylüyor ama açıkça belirtmeliyiz ki antrenörlük belgesi olmadan antrenörlük yapılamaz, ülkemizde de antrenörlük belgesi alabilmek için aranan şartlardan biri de 18 yaşı doldurmuş olmaktır.

Yasal antrenörlük belgesi olmayan birinin, antrenörlük yapamayacağını belirtmek de birinin ekmeği ile oynandığı anlamını doğurmaz.”

18 yaşında olmadan antrenörlük belgesi aldığı tespit edildi

“Aylardır antrenörlük belgesini kaybettiğini ve federasyonun geçmiş dönemdeki başkanı imzası ile 2006 yılında antrenörlük belgesi aldığını iddia eden Erkan Taş hakkında yaptığımız araştırmalarda, böyle bir belgenin bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

Kendisinin belirttiği o döneme ait bilgilere ve belgelere ulaşılamadığını/federasyonda bulunmadığını belirtmemize rağmen, o dönemin federasyon başkanının imzası ile 2022 yılında yazılmış bir yazı elimize ulaştı ve konu farklı bir boyut kazandı. İlgili yazının elimize ulaşması sonucunda yaptığımız araştırma neticesinde 1993 doğumlu Erkan Taş’ın 2006 yılında antrenörlük belgesi almasının yaşı itibari ile mümkün olmadığı, ayrıca o döneme ait 2 kişinin daha aldığı belgenin yine yaş itibarı ile geçerli olmadığı tespit edilmiştir. Federasyonumuz o dönemde yapılan antrenörlük kursu ile ilgili yaptığı geniş kapsamlı araştırma neticesinde ilgili şahsın antrenörlük belgesi olmadığını, antrenörlük kursuna girdiğini iddia ettiği 2006 yılında 13 yaşında olduğu anlaşılmıştır.

2006 yılında antrenörlük belgesi aldığını iddia eden ilgili şahıs, o dönemki federasyon başkanından da bunu yazılı ve imzalı şekilde 2022 yılında almış, ve bu yazı da Spor Dairesi ile başka yerlere de iletilmiştir.

Erkan Taş’ın 18 yaşını doldurmadan aldığını iddia ettiği antrenörlük belgesinin yasal geçerliliği de yoktur ve bizde 18 yaşından sonra da almış olduğu herhangi bir antrenörlük belgesi de bulunmamaktadır.”

Antrenörlük belgeleri iptal edildi

“Yukarıda açıklaması yapılan nedenlerde ötürü Erkan Taş’ın usulsüz bir şekilde belgesi olmadan antrenörlük yaptığı tespit edilmiş olup, bugünden itibaren usulsüz antrenörlük yapmasına federasyonumuzca izin verilmeyeceğini belirtmek isteriz.

Ayrıca yine 2006 yılı içerisinde o dönemin federasyonu tarafından açılan antrenörlük kursuna katılan 2 kişinin de almış olduğu antrenörlük belgelerinin o döneme ait yapılan inceleme sonucunda antrenörlük kursuna katılım zorunlu şartlarından biri olan 18 yaşını doldurmuş olmak şartını taşımadıkları tespit edilmiştir.

İlgili şahısların o dönemde 12 yaşında ve 16 yaşında oldukları tespit edilmiş olup aldıkları 1. Kademe ve daha sonra aldıkları 2. Kademe antrenörlük ile daha üst belgeleri yönetim kurulumuz kararı ile iptal edilmiştir.”

“Duyarlı spor basınına teşekkür ederiz”

“Söz konusu kişi, yasal yollarla federasyonumuzdan bir hak kazanamadığı için hakkımızda çeşitli spekülasyonlar ve iddialar ortaya atarak bunları da bazı basın mensupları ile paylaşmıştır.

Konuyu kamuoyunun bilgisine sunarken bu süreçte federasyonumuza haksız ve dayanaktan yoksun olarak suçlamalar yapanları dikkate almayan, bu zihniyette bilgi ve belgeye dayanmayan suçlamalara fırsat vermeyen değerli basınımızın da bu davranışlarını Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu olarak takdirle karşılar teşekkürlerimizi sunarız.

Bu süreçte böyle bir olay ile sporumuzun ve federasyonumuzun adının geçmesi bizleri üzerken, ilgili şahsın federasyonumuz aleyhine yaptığı sosyal medya paylaşımlarının devam etmesi durumunda gerekli tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz.

Son olarak ailelere de tavsiyemiz, çocuklarımızı sadece bizim branşımız olan badminton değil, hangi spor dalına gönderirseniz gönderin, oradaki eğitmenlerin mutlaka antrenörlük belgesi olup olmadığını sorgulayın.”