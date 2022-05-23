Badminton liginde şampiyon YDÜ

Badminton Federasyonu tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve sponsorluğunu Anıl Spor’un yaptığı Carlton Gençler Ligi dün Atatürk Spor Salonu’nda 7 takımın katılımı ile oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Ligi Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyon olarak noktaladı. Yıldızlar liginde ikinciliği Badminton Severler SK, üçüncülüğü ise Güneş Spor Kulübü alırken, Gençlik Gücü’de dördüncü oldu.

Carlton Gençler Ligi’nde toplam 65 maç oynandı ve saat 17.30’da turnuvanın sona ermesi ile dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Federasyon Başkanı Fırat Deniz ödül töreni öncesinde yaptığı konuşmada lige 7 takımın katıldığını sporcuların gösterdiği performanstan ve organizasyonda görev alan Kulüp yöneticileri ve hakemlerini tebrik etti. Deniz, ayrıca bu yıl lige sponsor olan Anıl Spor Direktörü Engin Anıl’a da teşekkürlerini sundu.

Maçları yerinde takip eden Lefkoşa UBP Miletvekili Sadık Gardiyanoğlu’da Gençler Ligi’nde mücadele eden sporcular ile antrenörleri tebrik ederken, organizasyonu gerçekleştiren Badminton Federasyonu’na verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

CARLTON GENÇLER BADMİNTON LİGİ SONUÇLARI:

SIRALAMA:

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ BADMİNTON SEVERLER SK LEFKOŞA GÜNEŞ SK GENÇLİK GÜCÜ

5’İNCİLER

BEKİROĞULLARI SK

LEFKOŞA BADMİNTON K.

NET SPOR K