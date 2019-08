“İslam’da erkek çocuklarla eğleşmeye bademleme denir, ama laik ve ateistler buna istismar, hatta tecavüz der. E… vakfında olan, İslam hayat tarzına uygundur.”

Yukarıdaki sözlerin Cüppeli Ahmet Hocaya ait olduğu iddia edildi,

Ancak Cüppeli Hoca yayınladığı bir video ile bunu yalanladı.

Ben böyle bir şey söylemedim dedi…

…

Söylemediyse söylemedi…

…

Bademleme denen bir şey var mı?

Nedir bu bademleme?

…

Sözlüklerde bu tanıma rastlamadık.

Ama açıklayıcı bazı bilgiler var.

Bir örnek:

“Şeyh ile cinsel münasebete girerek, cennetteki yeri garantileme.” (Uludağ Sözlük)

…

2011 yılında Bursa’da bir olay olur.

Sözde bir şeyh,

İnsanların dini duygularını istismar ederek,

El elamın karısı ile cinsel ilişkiye girer.

Onlara cennetin kapısını aralamak için…

…

12 Temmuz 2011 tarihinde Haber Türk’te yer alan haberin başlığı şöyle:

“Bursa’da bir garip ‘Bademleme’ vakası.”

…

Demek bir bademleme meselesi var…

…

Bunların ucunu bulmak kolay değil.

Mezheplere, ya da çeşitli dini kültürlere göre değişiyor.

Kimisi bademliyor,

Kimisi zırvalıyor…

…

Ne oldu bu Türkiye’ye?

…

Onca genç beyinler, yobaz ve en ahlaksız düşüncelerle bombardımana tutularak zehirleniyor…

…

Söz konusu haberde uzmanların bademleme ile ilgili görüşleri de veriliyor.

Prof. Dr. Doğan Şahin “…Bazen böyle bir itaat, inanç her şeyi ihtiva edebiliyor. İnandığı için kendini tamamen şeyhe bırakabilen insanlar olabiliyor. Aşırı inanma sorgulamayı ortadan kaldırabiliyor” demektedir.

…

Bir başka bilim adamı Prof. Dr. Saim Yeprem de olay hakkında bademlemenin kökleri hakkında ipuçları veriyor:

“Bu olay incelenmesi gereken bir olay. Tarihte buna benzer olaylar var. Ahlak dışı, bazı cinsel duyguları istismar etmek ve bu arada dini motifleri kullanmak suretiyle yapılan bir sapıklık. Tamamen iğrenç, insaniyet dışı, İslam diniyle hiç ilgisi olmayan ama bazı kültürlerden kalan her şeyi mubah sayan “İbadilik” akımının yeniden hortlaması bu olay. İbadilik, Selçuklu zamanında Nizamülmülk zamanında Hasan Sabbah’ın davranışlarıdır. Bunlar insanları etki altına alıp her davranışı serbest sayıyorlar. Bilerek katılıyorsa psikiyatrik kontrolden geçirilmeleri gerekiyor. Müslümanlık hakkındaki bilginin eksikliği ve yanlışlığından kaynaklanıyor.”

…

Ne diyordu Profesör Şahin?

“Aşırı inanma sorgulamayı ortadan kaldırıyor.”

…

Din, devlet eli ile pazarlanır ve sorgulanmaz hale gelirse,

Bademleme yapanlar da çıkar…

…

Ve bakalım daha neler çıkacak…