Bachelet, ABD’nin Venezuela’ya yönelik yaptırımlarını eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son yaptırımlarını eleştirdi.

Michelle Bachelet, yaptırımların ülkedeki milyonlarca kişinin hayatını daha da zorlaştırabilceğini söyledi.

Eski Şili Devlet Başkanı Bachelet, yaptırımların çok kapsamlı olduğu ve toplumun en yoksul tabakalarını daha çok vuracağı uyarısında bulundu.

ABD’nin son yaptırımları arasında Venezuela hükümetinin ABD’deki tüm mal varlığını dondurmak ve ticari işlemleri yasaklamak da yer alıyordu.

Washington böylece Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıları artırmayı ve görevi bırakmasını hedefliyor.

ABD, Maduro’yu Devlet Başkanı olarak tanımıyor

Washington yönetimi, Maduro’yu Devlet Başkanı olarak tanımıyor ve 50’den fazla ülkeyle birlikte muhalif lider Juan Guaido’yu Geçici Devlet Başkanı olarak görüyor.

Michelle Bachelet, son yaptıırmların gıda, kıyafet ve ilaç satışına dair bazı istisnalar getirmesine rağmen sıradan Venezuelalıların hayatlarını fazlasıyla etkileyeceği uyarısında bulundu.

Bachelet, Maduro hükümetini ise muhaliflere yönelik tutumu nedeniyle eleştirdi.

ABD’nin Pazartesi açıkladığı yaptırımların ardından ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Maduro hükümetini destekleyen kişilere yeni yaptırımlar gelebileceği uyarısında bulunmuştu.