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Aziz Behich, Beşiktaş’ta

Aziz Behich, Beşiktaş’ta oynayacak ilk Kıbrıslı Türk olacak

23 Mayıs 2019

PSV’YE 400 BİN EURO

Beşiktaş, Aziz Behıch için PSV’ye bonservis bedeli olarak 400 bin Euro (2 milyon 7288 bin TL) öderken, Aziz’e de yıllık 800 bin Euro (5 milyon 456 bin TL) ödeyecek

 

Beşiktaş, Hollanda 1.Ligi’nde PSV Eindhoven’da forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aziz Behich ile anlaştı.

KKTC ve Avustralya pasaportu bulunan ve 2013-2018 yılları arasında Bursaspor’da forma giyen sol bekle, siyah-beyazlılar her konuda anlaşma sağladı.

28 yaşındaki KKTC vatandaşı da olan Avustralyalı Mili oyuncu için PSV ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Beşiktaş’ın Aziz için PSV’ye bonservis bedeli olarak 400 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı. Aziz’e de yıllık 800 bin Euro ödenecek.

 

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Bir Yorum

  1. Yapmayın be kardeşim. İlk demek için bin defa düşünüp yüz bin kere araştırmak gerektiğini öğrenemedik. Daha önce Hüseyin Mevlit, Beşiktaş’ta oynamıştı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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