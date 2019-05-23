Aziz Behich, Beşiktaş’ta

PSV’YE 400 BİN EURO

Beşiktaş, Aziz Behıch için PSV’ye bonservis bedeli olarak 400 bin Euro (2 milyon 7288 bin TL) öderken, Aziz’e de yıllık 800 bin Euro (5 milyon 456 bin TL) ödeyecek

Beşiktaş, Hollanda 1.Ligi’nde PSV Eindhoven’da forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Kıbrıslı Türk Aziz Behich ile anlaştı.

KKTC ve Avustralya pasaportu bulunan ve 2013-2018 yılları arasında Bursaspor’da forma giyen sol bekle, siyah-beyazlılar her konuda anlaşma sağladı.

28 yaşındaki KKTC vatandaşı da olan Avustralyalı Mili oyuncu için PSV ile anlaşma sağlandığı öğrenildi. Beşiktaş’ın Aziz için PSV’ye bonservis bedeli olarak 400 bin Euro ödeneceği ortaya çıktı. Aziz’e de yıllık 800 bin Euro ödenecek.