Azerbaycan açıklarında İran bandıralı bir gemi acil durum sinyali gönderdi

Azerbaycan medyası geminin batmakta olduğunu aktardı

Azerbaycan’ın Devlet Denizcilik İdaresi, Hazar Denizi’nde İran bandıralı bir kargo gemisinin kaza yaptığını açıkladı.

Sputnik İnternational’ın Azerbaycan basınından aktardığına göre kargo gemisi mürettabat hâlâ gemideyken batmaya başladı.

Azerbaycan Devlet Denizcilik İdaresi’nin açıklamasına göre İran bandıralı gemi yerel saat ile 14.10’da Lankaran limanının yakınlarına bir acil durum sinyali yolladı ve bir kazanın meydana geldiğini bildirdi. Açıklamaya göre olay yerine iki kurtarma helikopteri ve bir eskort teknesi gönderildi.