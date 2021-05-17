Ayıran: Müzelerde uygarlığın ve insan yaratıcılığının evrimi izlenir

UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Nezih Ayıran Dünya Müzeler Günü kapsamında mesaj yayınladı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) Dekan Vekili Prof. Dr. Nezih Ayıran 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü kapsamında konuşarak, müzelerin insanoğluna varlığının bilincine varma, doğal çevreyi derinliğine kavrama, daha adil ve barışçıl bir geleceğe yöneltme gibi önemli işlevleri bulunduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ayıran, müzelerin beşeriyete, insan aktivitelerine ve doğal çevreye ilişkin maddi ögeleri koruyan ve bunların oluşumuna açıklama getiren kurumlar olduklarını belirterek, “Müzelerde uygarlığın ve insan yaratıcılığının evrimi izlenir, doğal çevrenin niteliği derinliğine anlaşılabilir” dedi.

Müzelerin her zaman sadece olumlu durumları sergilemek için oluşturulmadığına işaret eden Ayıran, “Müzeler aynı zamanda insanoğlunun tarih boyunca görülen yıkıcılık ve vahşeti ile ilgili maddi ögeleri de sergilerler” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Ayıran, Uluslararası Müzeler Konseyi’nin Dünya Müzecilik Günü’nü 1977 yılında kabul ettiğini anımsatarak, Dünya Müzecilik Günü’nün bu yılki temasının ise “Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşlemek” olduğunu açıkladı.

Tüm Dünyada yaşanan COVID 19 salgınının geçen yıldan bu yana hemen her kültürel aktiviteyi olduğu gibi müzeleri de olumsuz bir şekilde etkilediğine işaret eden Ayıran, müzelerin özelikle ziyaretçi sayılarında önemli düşüşler yaşandığını aktardı.

Prof. Dr. Ayıran, pandemi nedeniyle fiziksel olarak müzeleri ziyaret edemeyenler için sanal ortamların geliştirildiğini belirterek, bunun sonucunda sanal müzeleri ziyaret edenlerin sayılarında büyük artışlar meydana geldiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde dijital müze ziyaretinin faydalarına vurgu yapan Ayıran, bu deneyimlerin pandemi sonrasında insanları gerçek müze ziyaretlerine daha fazla yönelteceği, böylece müzelerin topluma daha fazla yarar sağlayacağının ön görüldüğünü kaydetti.

Dekan Ayıran, UKÜ GSTMF akademisyenleri adına müzelerin tasarım eğitimindeki önemli rollerinin farkındalığı ile tüm müzecilerin, müze kuranların ve müze çalışanlarının Müzeler Günü’nü kutladığını dile getirdi.