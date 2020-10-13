Ayhan Arıklı: YDP çok ciddi oyunla karşı karşıya kalmıştır

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın kardeşi Ayhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YDP’nin seçimde çok ciddi oyunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyerek ikinci turda boykot çağrısı yaptı.

YDP çok ciddi oyunla karşı karşıya kalmıştır.

1- Gn. Başkan düşük pozitif adı altında 28 gün karantinada tutulmuştur.

2- Türkiye çok ciddi Tatar lehine taraf olmuş. Tatarı destekler gözüküp yitik Akıncıyı Cumhurbaşkanı yapmıştır.

3- YDP üyelerine kapı kapı dolaşılmış reis Tatarı istiyor. Arıklı çekilecek, seçime girse bile şansı yok 2. Turda Tatarla anlaştı parti olarak destekleyecek. Diyip üyelerimiz kandırılmıştır.

4- 5.000 vatandaş otellerde karantinada tutuldu. Oy kullanmaları engellendi.

5- İhtiyaçlı her hesaba 2.000 TL seçim rüşveti yatırıldı. Dernekler kullanıldı.

6- Seçime 3 gün kala kapalı Maraş’ta göstermelik bir sokak açıldı.

İlk kez seçim yasakları bu kadar ihlal edildi. Ben 2. Turda sandığa gitmeyeceğim.