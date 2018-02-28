Ay’da 4g Mobil Ağ şebekesi kurulacak

Bir grup küresel şirket, Ay’da mobil ağ şebekesi kurmak üzere iş birliği yapma kararı aldı.

GSM operatörü Vodafone, cep telefonu üreticisi Nokia, otomotiv şirketi Audi ile uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, 2019 yılında Ay yüzeyinde 4G mobil iletişim şebekesi kurmak üzere anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Projeyle Ay üzerinde gezginci keşif araçları arasında Dünya’nın aracılığı olmadan bağımsız iletişim kurulabilmesi amaçlanıyor.

Proje için Ay yüzeyine yerleştirilecek hücresel iletişim aygıtları Nokia, keşif araçları ise Audi tarafından üretilecek. Şebekeyi oluşturacak 4G ağ teknolojisi ise Vodafone tarafından sağlanacak. Tüm donanım ve araçlar SpaceX roketleri ve mekikleriyle Ay’a ulaştırılacak.

Proje, özel uzay şirketi PTScientists tarafından koordine edilecek.

“DÜNYADAKİ BEŞİĞİMİZDEN ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Projenin uzay araştırmaları için önemli bir kilometre taşı olacağına vurgu yapan PTScientists’in üst düzey yöneticisi Robert Bohme, “İnsanlığın dünyadaki beşiğinden dışarı adım atabilmesi için, kendi gezegenimiz dışında altyapılar inşa etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

İnsanoğlu Ay’a ilk kez 1969 yılında ayak basmıştı.