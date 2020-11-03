Avusturya’da 3 günlük yas ilan edildi

Avusturya hükümeti, başkent Viyana’da dün gece 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından gerçekleştirdiği özel oturumda ülkede üç günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında gerçekleştirilen özel oturumda, ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Nehammer, kamu binalarının perşembe gününe kadar kapalı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Öğleden sonra saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Avusturya Cumhuriyeti, çeşitlilik, diyalog ve birbirine saygı ülkesi olmuştur ve öyle olacaktır. 2 Kasım 2020 olayları ülkemizi sarsmış ve etkilemiştir. Avusturya Cumhuriyeti olarak özgürlüğü, demokrasiyi ve bir arada yaşamamızın değerlerini kararlılıkla ve gerekli tüm araçlarla savunacağız.”

Yas kararı sonrası federal binalar üzerindeki bayraklar yarıya indirilecek.