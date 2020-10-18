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Avusturya ve Belçika Dışişleri Bakanları Covid-19’a yakalandı

18 Ekim 2020
iki dışişleri bakanı covid-19




Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes’ın 12 Ekim tarihinde katıldıkları AB Dışişleri Konseyi toplantısının ardından yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı.







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18 Ekim 2020

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