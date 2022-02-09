Avustralya’da tesisatçılar, 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu

Polisler aramada toplamda 44 milyon dolar değerinde 220 kilogram uyuşturucu ve 1,5 milyon dolar nakit para buldu.

Ekipler ayrıca 95 gram MDMA ve 35 gram kokaine de el koydu.

Yeni Güney Galler Polis Teşkilatı Başkomiser Vekili Dedektif Stuart Gordon, “Hiçbir işçi çalışmaya gittiğinde yüzlerce kilo uyuşturucu ve nakit parayla karşılaşmayı ummaz. Kesinlikle anlatılacak iyi bir hikaye bu” dedi.

Gordon, operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve nakit paraların organize bir suç çetesine ait olduğunu belirterek “Organize suça bulaşan ve bu kadar fazla miktarda uyuşturucuyu dolaşıma sokan kişiler her gün topluma karşı bir risk oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Yetkili, dairenin çete tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal maddelerle nakit paraları saklamak için kullandığı bir “güvenli ev” olduğunu söyledi.

Independent Türkçe, 9 News, Stuff

Derleyen: Yasin Sofuoğlu